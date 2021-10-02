Милевский рассказал о конфликте с президентом киевского «Динамо»

Совсем недавно Артём Милевский объявил о завершении своей профессиональной карьеры футболиста. В связи с этим, украинец белорусского происхождения дал обширное интервью для ютуб-канала «Ходят слухи», в котором рассказал о некоторых интересных моментах.

В частности, экс-игрок затронул тему взаимоотношений с президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом. Милевский признался, что в свое время на него претендовали итальянские клубы, но трансфер не состоялся по вине руководства киевлян, из-за чего и возник конфликт с владельцем. «Мы ругались, слали друг друга на три буквы и и всё. Большую часть времени не общались. Никто ни с кем не дружил, не разговаривал», - прокомментировал бывший футболист сборной Украины.

Впрочем, Милевский заверил, что все разногласия уже остались в прошлом. Более того, он признал, что был неправ в той ситуации.