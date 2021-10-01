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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Кайрат» не предлагал работу Шевченко, Черевченко и Вернидубу

01 Октября 2021 • 21:46 Комментировать

Президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев вспомнил о поисках нового главного тренера для своей команды. В конце августа алмаатинцы доверились Курбану Бердыеву. В интервью YouTube-каналу BorodAbata Боранбаев отметил, что его клуб не проявлял заинтересованности в услугах наставника «Химок» Игоря Черевченко или рулевого «Шерифа» Юрия Вернидуба. Что касается потенциального сотрудничества со своим другом Андреем Шевченко, Боранбаев заявил, что у украинского тренера другие планы.

Руководитель «Кайрата» также добавил, что хотел предложить работу Сергею Реброву, который летом покинул венгерский «Ференцварош».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Кайрат Кайрат Боранбаев
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