Круче, чем итальянцы: футболист «Вереса» эмоционально исполнил гимн Украины

В сети стремительно набирает просмотры вирусный ролик с предматчевым исполнением гимна Украины футболистом ровенского «Вереса» Сергеем Панасенко.
Игрок «красно-чёрных» заряжал особенным образом себя и одноклубников на борьбу в матче с «Шахтёром».
|Шахтёр Донецк
|Верес
В сети стремительно набирает просмотры вирусный ролик с предматчевым исполнением гимна Украины футболистом ровенского «Вереса» Сергеем Панасенко.
Игрок «красно-чёрных» заряжал особенным образом себя и одноклубников на борьбу в матче с «Шахтёром».
|окончен
|Черноморец Од
|1:1
|Ингулец