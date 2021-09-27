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Премьер-лига

Круче, чем итальянцы: футболист «Вереса» эмоционально исполнил гимн Украины

27 Сентября 2021 • 23:31 Комментировать (1)
Шахтёр Донецк
4:1
Верес
окончен

В сети стремительно набирает просмотры вирусный ролик с предматчевым исполнением гимна Украины футболистом ровенского «Вереса» Сергеем Панасенко.

Игрок «красно-чёрных» заряжал особенным образом себя и одноклубников на борьбу в матче с «Шахтёром».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк УПЛ Верес
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Комментарии (1)
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Tavadi
27 Сентября 2021 в 23:41
к чему такой пафосный заголовок?
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