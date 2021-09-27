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​В перерыве матча между «Шахтёром» и «Динамо» два футболиста едва не подрались

27 Сентября 2021 • 19:45 Комментировать (1)

Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык в новом выпуске своей программы на YouTube поделился информацией о напряжении, которое царило в матче за Суперкубок Украины между «Шахтёром» и «Динамо» на прошлой неделе. По данным журналиста, в перерыве в подтрибунном помещении чуть не подрались вратарь «горняков» Андрей Пятов и полузащитник «динамовцев» Сергей Сидорчук. Кроме того, представитель штаба донецкой команды Карло Николини хотел ударить ассистента Мирчи Луческу Огнена Вукоевича.

«Откуда эта агрессия? Отношения выяснять нужно на поле», - сказал Цыганык.

Напомним, «Шахтёр» обыграл «Динамо» со счётом 3:0 и завоевал трофей.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Динамо Киев Андрей Пятов Сергей Сидорчук
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Комментарии (1)
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Don sangre
27 Сентября 2021 в 19:54
Энто не страшно... Удаль молодецкую могет показывать..., страшно если б другое показали....
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