Милевский анонсировал свой прощальный матч

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артём Милевский заявил, что хочет провести прощальный матч.

Он заявил, что матч планируется в апреле, но пока никакой конкретики по этому поводу. Также экс-футболист добавил, что об этом пока никто не знает. Кроме этого, Милевский сказал, что в игре точно будет участвовать лучший друг Артёма Александр Алиев, пишет Sport.ua.

Напомним, что Милевский недавно объявил о завершении карьеры. Последним клубом футболиста был украинский «Минай». Игрок выступал в составе киевского «Динамо» на протяжении десяти лет. За это время он четырежды становился становился чемпионом Украины и трижды обладателем Кубка страны.