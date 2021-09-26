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Милевский не согласился со статусом легенды

26 Сентября 2021 • 23:40 Комментировать
Рух Львов
0:2
Динамо Киев
окончен

Бывший форвард сборной Украины Артём Милевский ещё раз прокомментировал своё решение повесить бутсы на гвоздь в возрасте 36-ти лет. Слова ветерана приводит Football.ua.

«Легенды – Шевченко, Ребров, Шовковский. А мы так – после них», - ответил Милевский на вопрос, считает ли он себя легендой киевского «Динамо».

Экс-футболист признался, что решение о прекращении выступлений на профессиональном уровне было принято уже давно и он заранее знал, что «Минай» окажется последним его клубом.

Ранее агент Артёма Милевского рассказал, какие у бывшего игрока планы на обозримое будущее.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Артём Милевский
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