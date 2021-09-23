На «Динамо» Киев наложен штраф за драку на стадионе

Стало известно решение КДК Украинской ассоциации футбола касаемо скандального эпизода с избиением зрителей представителями ультрас киевского «Динамо» на матче с «Александрией» (1:0).

Во время поединка 8-го тура УПЛ случился резонансный эпизод – фанаты «бело-синих» прорвались за пределы заграждений и нанесли увечья рядовым болельщикам из соседнего сектора. Киевский клуб был наказан за такое поведение своих болельщиков. КДК УАФ обязал клуб выплатить штраф размером в 500 тысяч гривен. Также на следующих двух домашних поединках киевлян на «Олимпийском» будут закрыты секторы 41 и 43.

Напомним, что вчера «Динамо» уступило в игре за Суперкубок Украины «Шахтёру» со счётом 0:3.