Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 237 Комментарии
Премьер-лига

На «Динамо» Киев наложен штраф за драку на стадионе

23 Сентября 2021 • 17:27 Комментировать
Динамо Киев
1:0
Александрия
окончен

Стало известно решение КДК Украинской ассоциации футбола касаемо скандального эпизода с избиением зрителей представителями ультрас киевского «Динамо» на матче с «Александрией» (1:0).

Во время поединка 8-го тура УПЛ случился резонансный эпизод – фанаты «бело-синих» прорвались за пределы заграждений и нанесли увечья рядовым болельщикам из соседнего сектора. Киевский клуб был наказан за такое поведение своих болельщиков. КДК УАФ обязал клуб выплатить штраф размером в 500 тысяч гривен. Также на следующих двух домашних поединках киевлян на «Олимпийском» будут закрыты секторы 41 и 43.

Напомним, что вчера «Динамо» уступило в игре за Суперкубок Украины «Шахтёру» со счётом 0:3.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александрия Динамо Киев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
24.09  19:30 Колос Ковалёвка ... Ворскла 2.9 3.4 2.3
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Сентября
17:27 · Украина. Премьер-лига
На «Динамо» Киев наложен штраф за драку на стадионе
14:20 · Украина. Премьер-лига
Агент Милевского рассказал, чем будет заниматься его клиент после завершения карьеры
13:29 · Украина. Премьер-лига
Милевский объявил о завершении карьеры 5
00:37 · Украина. Премьер-лига
Де Дзерби – о победе в Суперкубке Украины: «Это первый шаг»
00:14 · Украина. Премьер-лига
Луческу: «Зачем столько агрессии?»
22 Сентября
21:47 · Украина. Премьер-лига
Исмаили нанёс травму одноклубнику в матче с «Динамо» Киев
20:25 · Украина. Премьер-лига
Селезнёв извинился за непристойный жест в адрес фанатов
20 Сентября
09:58 · Украина. Премьер-лига
Селезнёв показал болельщикам средний палец 1
19 Сентября
12:22 · Украина. Премьер-лига
Матч «Мариуполя» и «Шахтёра» мог быть перенесён под Киев под надуманным предлогом
18 Сентября
21:38 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» разгромил «Мариуполь», «Динамо» смогло забить «Александрии» лишь на 90-й минуте
21:28 · Украина. Премьер-лига
Де Дзерби доволен молодежью «Шахтёра»
14 Сентября
14:18 · Украина. Премьер-лига
Де Дзерби: «Шахтёр» пока далёк от моей идеи футбола»
13 Сентября
23:03 · Украина. Премьер-лига
Шевченко в следующем году может возглавить киевское «Динамо» слухи
12 Сентября
00:29 · Украина. Премьер-лига
Де Дзерби: «Нужно давать шансы молодым»
11 Сентября
19:10 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» без проблем победило в Харькове
Все новости
Рекомендуем