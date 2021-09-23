Агент Милевского рассказал, чем будет заниматься его клиент после завершения карьеры

Александр Панков, представляющий интересны Артёма Милевского, прокомментировал решение 36-летнего футболиста повесить бутсы на гвоздь.

«Прекрасный возраст, чтобы завершить карьеру без травм и уйти на хорошей ноте. Что касается дальнейших планов, то мы сейчас развиваем YouTube-канал «Миля». Есть другие проекты с блогерами», - отметил Панков в общении с изданием «СпортЭкспресс».

Агент отметил, что у Милевского были предложения из чемпионатов Украины и Беларуси, но они с игроком пришли к выводу, что не стоит тратить на это время.

Последним клубом Милевского был ужгородский «Минай». Всего за карьеру украинец отличился 112 голами в 435 матчах.