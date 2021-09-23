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Премьер-лига

Агент Милевского рассказал, чем будет заниматься его клиент после завершения карьеры

23 Сентября 2021 • 14:20 Комментировать
Минай
...
Львов
26.09 14:00

Александр Панков, представляющий интересны Артёма Милевского, прокомментировал решение 36-летнего футболиста повесить бутсы на гвоздь.

«Прекрасный возраст, чтобы завершить карьеру без травм и уйти на хорошей ноте. Что касается дальнейших планов, то мы сейчас развиваем YouTube-канал «Миля». Есть другие проекты с блогерами», - отметил Панков в общении с изданием «СпортЭкспресс».

Агент отметил, что у Милевского были предложения из чемпионатов Украины и Беларуси, но они с игроком пришли к выводу, что не стоит тратить на это время.

Последним клубом Милевского был ужгородский «Минай». Всего за карьеру украинец отличился 112 голами в 435 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Милевский Александр Панков
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