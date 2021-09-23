Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 228 Комментарии
Премьер-лига

Милевский объявил о завершении карьеры

23 Сентября 2021 • 13:29 Комментировать (3)

Украинский форвард Артём Милевский принял решение о завершении игровой карьеры. Об этом 36-летний спортсмен сообщил посредством своего канала в Youtube.

«Мастера, вот и пришло время прощаться с профессиональным футболом. У меня была интересная и непростая карьера», - сказал футболист.

Форвард обрел популярность благодаря выступлениям за национальную команду Украины и киевское «Динамо». После расставания с «бело-голубыми» карьера игрока стремительно пошла вниз. Милевский поиграл за ряд европейских клубов, но нигде надолго не задерживался.

За сборную Украины Артём сыграл 50 матчей, отметившись 17 голами. В составе «Динамо» он трижды становился чемпионом УПЛ и четыре раза обладателем кубка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артём Милевский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
White_Shark
23 Сентября 2021 в 16:04
По таланту Миля уступал только разве что Шевченко. Мог быть большой игрок, а стал скорее нарицательным.
ARTUR
23 Сентября 2021 в 14:37
Уже??? Как же время летит.. Удачи тебе. Хороший был игрок.
Стэтхэм на минималках
23 Сентября 2021 в 14:20
Легенда, которых нет
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Сентября
14:20 · Украина. Премьер-лига
Агент Милевского рассказал, чем будет заниматься его клиент после завершения карьеры
13:29 · Украина. Премьер-лига
Милевский объявил о завершении карьеры 3
00:37 · Украина. Премьер-лига
Де Дзерби – о победе в Суперкубке Украины: «Это первый шаг»
00:14 · Украина. Премьер-лига
Луческу: «Зачем столько агрессии?»
22 Сентября
21:47 · Украина. Премьер-лига
Исмаили нанёс травму одноклубнику в матче с «Динамо» Киев
20:25 · Украина. Премьер-лига
Селезнёв извинился за непристойный жест в адрес фанатов
20 Сентября
09:58 · Украина. Премьер-лига
Селезнёв показал болельщикам средний палец 1
19 Сентября
12:22 · Украина. Премьер-лига
Матч «Мариуполя» и «Шахтёра» мог быть перенесён под Киев под надуманным предлогом
18 Сентября
21:38 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» разгромил «Мариуполь», «Динамо» смогло забить «Александрии» лишь на 90-й минуте
21:28 · Украина. Премьер-лига
Де Дзерби доволен молодежью «Шахтёра»
14 Сентября
14:18 · Украина. Премьер-лига
Де Дзерби: «Шахтёр» пока далёк от моей идеи футбола»
13 Сентября
23:03 · Украина. Премьер-лига
Шевченко в следующем году может возглавить киевское «Динамо» слухи
12 Сентября
00:29 · Украина. Премьер-лига
Де Дзерби: «Нужно давать шансы молодым»
11 Сентября
19:10 · Украина. Премьер-лига
Киевское «Динамо» без проблем победило в Харькове
05 Сентября
17:46 · Россия. Премьер-лига
Свищёв назвал главное препятствие для работы Шевченко в России 1
Все новости
Рекомендуем