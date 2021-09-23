Милевский объявил о завершении карьеры

Украинский форвард Артём Милевский принял решение о завершении игровой карьеры. Об этом 36-летний спортсмен сообщил посредством своего канала в Youtube.

«Мастера, вот и пришло время прощаться с профессиональным футболом. У меня была интересная и непростая карьера», - сказал футболист.

Форвард обрел популярность благодаря выступлениям за национальную команду Украины и киевское «Динамо». После расставания с «бело-голубыми» карьера игрока стремительно пошла вниз. Милевский поиграл за ряд европейских клубов, но нигде надолго не задерживался.

За сборную Украины Артём сыграл 50 матчей, отметившись 17 голами. В составе «Динамо» он трижды становился чемпионом УПЛ и четыре раза обладателем кубка.