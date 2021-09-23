Де Дзерби – о победе в Суперкубке Украины: «Это первый шаг»

Роберто Де Дзерби прокомментировал триумф своей команды в битве с киевским «Динамо» за Суперкубок Украины (3:0).

«Очень рад сегодня. Особенно рад за команду, поскольку в прошлом сезоне ничего не выиграли. Очень рад за клуб, президента, менеджера, которые поверили в меня. Это первый шаг», - сказал наставник «горняков» во время послематчевого интервью.

Роберто Де Дзерби попросил своих подопечных больше верить в себя, поскольку они являются, как считает сам тренер, сильными футболистами.

Касаемо следующей встречи с «Динамо» в чемпионате итальянский специалист заявил, что не ждёт ещё одной крупной победы своей команды, поскольку именно киевляне будут фаворитами поединка.