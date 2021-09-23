Луческу: «Зачем столько агрессии?»

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился комментариями после крупного поражения своей команды в битве за Суперкубок Украины с «Шахтёром» (0:3).

«Нечего комментировать. «Шахтёр» был лучше. Игра могла и не состояться, потому что мы обладатели чемпионата и Кубка. Но они хотели добиться большего сегодня», - сказал Луческу во время послематчевого интервью.

Румынский специалист добавил, что ему сильно не понравилась атмосфера на матче. «Зачем столько агрессии? Зачем столько зла?» - задался вопросом тренер «Динамо».

Напоследок Мирча Луческу выразил надежду, что игра против «горняков» в чемпионате спустя 11 дней пройдет в ином ключе.