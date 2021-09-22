«Шахтёр» разгромил «Динамо» в матче за Суперкубок Украины, выиграв первый трофей при Де Дзерби

В матче за Суперкубок Украины сошлись киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр».

А кого ещё ждать в матче за Суперкубок Украины? «Шахтёр» и «Динамо» настолько сильнее своих оппонентов по внутренней арене, что разыгрывают Суперкубок (читай, выигрывают на пару чемпионат и Кубок страны) восьмой год подряд. В прошлом году победа досталась футболистам Мирчи Луческу, обыгравшим команду тогда ещё Луиса Каштру со счётом 3:1.

У киевского «Динамо» и сейчас дела идут чуть лучше. На три очка «бело-голубые» опережают «горняков» в чемпионате Украины, не проиграли первый тур Лиги чемпионов, а вот «Шахтёр» неделю назад был просто сломлен молдавским «Шерифом». Вот и встречу на «Олимпийском» стадионе Киева хозяева начали лучше. Уже на 11-й минуте прогремел каркас ворот. Владимир Супряга взял игру на себя, приблизился к штрафной площади и мощным ударом сотряс штангу.

У ворот Андрея Пятова становилось всё жарче. Следующий шанс отличиться получил Буяльский, которого почему-то потеряли в центре штрафной площади. Виталий подобрал отскок и в касание пальнул под перекладину. Только мастерство Пятова спасло «Шахтёр» от гола. «Горняки» же выглядели робко, бразильская полузащита с трудом создавала моменты, которые офсайдами приправлял Траоре. Однажды Лассина смог выскочить на рандеву с Бойко и опасно пробить, но эпизод тоже завершился свистком арбитра - положение «вне игры».

Но то ли слишком уверовали в свои силы киевляне, то ли намеренно отдали инициативу к концу тайма. В любом случае, план этот ничего хорошего не принёс. После серии позиционных атак «Шахтёр» разыгрался и счёт открыл. Гол получился из разряда комбинационных: Додо на фланге обыграл оппонента и навесил на Марлоса. Украинский бразилец скинул мяч на Траоре, а высоченный форвард макушкой подправил мяч в цель - 1:0.

В перерыве Роберто Де Дзерби ещё «накачал» своих подопечных, и «горняки» вышли с полной решимостью быстро снять все вопросы. Почти тут же мог забивать Степаненко, которому удался шикарный дальний удар. Киевлян спасла штанга. Но ещё 9 минут минуло и второй мяч «горняков» всё-таки случился. Цыганков просил пенальти за игру рукой Марлона, но арбитр промолчал, а «Шахтёр» раскрыл шикарную контратаку с разгоняющей диагональю Педриньо, прострелом Исмаили и блестящей игрой на опережение от Лассина Траоре - 2:0.

А на исходе часа игры победитель уже был ясен. Майкон в центре поля мяч перехватил и переадресовал на Алана Патрика, которому удался великолепный удар с дальней дистанции. В растерянности смотрел на поле Мирча Луческу и даже замены далее сделал какие-то оборонительные, выпустив Гармаша и Караваева вместо форварда Супряги и защитника Кендзёры. «Шахтёр» же мяч не отдавал, даже как-то издевательски контролируя ход матча.

Под «листопад» из жёлтых карточек завершился матч за Суперкубок Украины. Футболисты Мирчи Луческу ничего не смогли предложить сопернику, кроме грубости, а этим ход матча не переломишь. Выиграл «Шахтёр» Суперкубок Украины, завоевав первый трофей при Роберто Де Дзерби.