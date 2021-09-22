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Премьер-лига

Исмаили нанёс травму одноклубнику в матче с «Динамо» Киев

22 Сентября 2021 • 21:47 Комментировать
Шахтёр Донецк
3:0
Динамо Киев
окончен

Защитник донецкого «Шахтёра» Исмаили прошёлся шипами по голове партнёра по команде Николая Матвиенко.

Уже в дебюте поединка за Суперкубок Украины чуть было не произошла трагедия. В одном из эпизодов левый фуллбек «горняков» Исмаили при попытке вынести мяч зацепил сразу двоих игроков: пострадали «динамовец» Виталий Буяльский и одноклубник бразильца Николай Матвиенко, которому Исмаили зарядил подошвой бутсы в голову.

Футболисту «оранжево-чёрных» потребовалась экстренная помощь бригады медиков. Несмотря на наложенную повязку, кровь заливала рану на голове у Матвиенко. 25-летний украинец в итоге сумел продолжить матч, но ещё несколько раз обращался за помощью к клубным врачам.

Трансляция матча за Суперкубок Украины между «Шахтёром» и «Динамо» Киев доступна на сайте Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Исмаили Динамо Киев Николай Матвиенко
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