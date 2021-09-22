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Премьер-лига

Селезнёв извинился за непристойный жест в адрес фанатов

22 Сентября 2021 • 20:25 Комментировать
Ворскла
2:0
Минай
окончен

Нападающий ужгородского «Миная» Евгений Селезнёв принёс болельщикам извинения за продемонстрированный в их адрес средний палец во время матча с «Ворсклой» (0:2).

«Неприятно об этом говорить. Жест сделал на эмоциях и я искренне жалею. Обещаю, что в будущем подобного больше не повторится», - цитирует Селезнёва пресс-служба «Миная».

36-летний форвард утверждает, что причиной его поведения стали провокации со стороны зрителей на стадионе. По словам Евгения Селезнёва, он слышал нецензурные выкрики, адресованные непосредственно ему.

В нынешнем розыгрыше УПЛ претендент на бомбардирский рекорд чемпионата Украины не забил ни одного гола в 7 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Ворскла Евгений Селезнёв Минай
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