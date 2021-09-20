Селезнёв показал болельщикам средний палец

Бывший нападающий «Кубани» и сборной Украины Евгений Селезнёв, нынче выступающий за «Минай», попал в очередной скандал.

36-летний нападающий на минувших выходных не сумел помочь закарпатскому клубу добыть очки в матче с полтавской «Ворсклой» (0:2). Уходя с поля в подтрибунное помещение, Евгений Селезнёв ответил на провокацию фанатов и показал в их адрес неприличный жест.

Отметим, что опытный игрок пытается побить бомбардирский рекорд в УПЛ, который принадлежит Сергею Реброву и Максиму Шацких. У бывших «динамовцев» по 123 мяча. Селезнёв отстает от них на 7 голов, и пока он не забил ни разу в текущем сезоне.