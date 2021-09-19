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Матч «Мариуполя» и «Шахтёра» мог быть перенесён под Киев под надуманным предлогом

19 Сентября 2021 • 12:22 Комментировать
Мариуполь
0:5
Шахтёр Донецк
окончен

Матч восьмого тура УПЛ между «Мариуполем» и «Шахтёром» был перенесён на нейтральное поле в Ковалёвку под Киевом. Поводом для такого решения послужило обращение клуба с юга Донецкой области. Заявлялось, что с 15 по 20 сентября на домашней арене «Мариуполя» запланированы «неотложные аварийно-восстановительные и пуско-наладочные работы на подстанции, которая питает стадион».

Журналисты «Трибуны» посетили стадион «Мариуполя» в день поединка и обнаружили, что на подстанции никакие работы не ведутся, и нет их следов, а на самой арене есть электричество.

Напомним, что в Ковалёвке «Шахтёр» разгромил соперника со счетом 5:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Мариуполь
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