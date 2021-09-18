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Де Дзерби доволен молодежью «Шахтёра»

18 Сентября 2021 • 21:28 Комментировать
Мариуполь
0:5
Шахтёр Донецк
окончен

Роберто Де Дзерби прокомментировал крупный успех донецкого «Шахтёра» 5:0 в матче чемпионата Украины с «Мариуполем».

Итальянский наставник «горняков» после сенсационного поражения 0:2 в Лиге чемпионов от «Шерифа» задействовал в игре УПЛ много молодых воспитанников клуба, которые обеспечили команде максимальный результат.

«Играло много молодых футболистов, которые раньше играли меньше, чем другие. Это правильный момент, чтобы ребята улучшали свой игровой уровень. Я доволен ими», - приводит слова Де Дзерби Football.ua.

Наставник «оранжево-чёрных» попросил всех своих подопечных быть готовыми выйти на поле, поскольку у команды очень напряженный график матчей осенью.

Следующим соперником «Шахтёра» станет киевское «Динамо» - 22 сентября команды разыграют Суперкубок Украины.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк УПЛ Мариуполь Роберто де Дзерби
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