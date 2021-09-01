Киевское «Динамо» усилило состав команд бразильским хавбеком Витиньо, ранее выступавшим у себя на родине за «Атлетико Паранаэнсе». Об этом сообщается на официальном сайте чемпиона Украины.

Трудовое соглашение, подписанное с 22-летним полузащитником, рассчитано до середины 2026 года. Сумма сделки не разглашается, однако, по информации портала Transfermarkt, за трансфер Витиньо «бело-голубые» заплатили шесть миллионов евро.

За киевский коллектив новичок будет выступать под номером 22.

В составе «Атлетико Паранаэнсе» хавбек провел 60 поединков, отметившись 15 голами и семью ассистами.