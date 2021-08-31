Милевский завершает карьеру

Известный украинский нападающий Артём Милевский склоняется к завершению игровой карьеры. Об этом сообщили журналисты проекта «ТаТоТАке» на Youtube. По сведениям инсайдеров, 36-летний игрок объявит об уходе из спорта в ближайшем будущем.

Милевский стал популярен благодаря выступлениям за сборную Украины и киевское «Динамо». После ухода из столичного клуба карьера Артёма стремительно пошла вниз. Он поиграл за множество европейских клубов, однако нигде надолго не задерживался.

В составе сборной Украины Милевский провел 50 поединков, записав на свой счет 17 забитых мячей. Вместе с «Динамо» форвард трижды становился чемпионом страны и четыре раза обладателем кубка.