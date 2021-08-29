​Тренер «Колоса» ушёл в отставку после 0:7 от «Динамо»

В субботу в чемпионате Украины проходил матч между киевским «Динамо» и «Колосом». Команда Мирчи Луческу разнесла соперника в пух и прах, организовав семь безответных мячей.

Тренер «Колоса» Руслан Костышин после такого результата ушёл в отставку. При этом специалист продолжит работать в структуре клуба, приняв соответствующее предложение от его президента. Об этом сообщается на сайте «Колоса».

Исполняющим обязанности главного тренера «Колоса» будет Сергей Кузнецов, который трудился в штабе Костышина.

На текущий момент «Колос» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.