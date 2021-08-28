Киевское «Динамо» забило 7 мячей в ворота «Колоса»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу вернулся на мостик после болезни, и его подопечные просто уничтожили своего соперника, «Колос», всего за тайм. После первого тайма на табло горели цифры 6 и 0, а финальный свисток прозвучал при счете 7:0. По дублю на счету Карлоса де Пены и Виктора Цыганкова.
«Динамо» с 16 очками после шести туров уверенно лидирует.
Протокол игры
|(1:0) Де Пена Карлос 5'
|(2:0) Шапаренко Николай 9'
|(3:0) Кедзёра Томаш 25'
|(4:0) Буяльский Виталий 34'
|(5:0) Де Пена Карлос 39'
|(6:0) Цыганков Виктор 45'
|(7:0) Цыганков Виктор 67'
Бойко Денис • Кедзёра Томаш 61' ( Вербич Беньямин ( 61') • Забарный Илья • Шабанов Артём • Миколенко Виталий • Сидорчук Сергей 30' 61' ( Караваев Александр ( 61') • Шапаренко Николай • 79'Цыганков Виктор • Буяльский Виталий 69' ( Леднёв Богдан ( 69') • Де Пена Карлос 61' ( Шепелев Владимир ( 61') • Шкурин Илья 46' ( Рамирес Эрик ( 46')
Запасные: Тымчик Александр • Нещерет Руслан • Сирота Александр • Гармаш Денис
Золотов Николай • Петров Кирилл • Павловец Александр • Черноморец Александр • Чурко Вячеслав 46' ( Данфа Мамаду ( 46' ) • 76'Задоя Евгений 29' ( Нгамбо Альваро ( 29' ) • 86'Милько Вадим 29' ( Богданов Андрей ( 29') • Кариока Силва • 5'Костишин Денис 46' ( Нуриев Анатолий ( 46' ) • 90'Ситчинава Ника 64' ( Лысенко Владимир ( 64') • Ром Матия
Запасные: Сорокин Станислав • Фесюн Кирилл • Сакив Тарас
28 августа. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).