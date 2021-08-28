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Премьер-лига

Киевское «Динамо» забило 7 мячей в ворота «Колоса»

28 Августа 2021 • 21:27 Комментировать
Динамо Киев
7:0
Колос Ковалёвка
окончен

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу вернулся на мостик после болезни, и его подопечные просто уничтожили своего соперника, «Колос», всего за тайм. После первого тайма на табло горели цифры 6 и 0, а финальный свисток прозвучал при счете 7:0. По дублю на счету Карлоса де Пены и Виктора Цыганкова.

«Динамо» с 16 очками после шести туров уверенно лидирует.

Протокол игры  
Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка
(1:0) Де Пена Карлос 5'    
(2:0) Шапаренко Николай 9'    
(3:0) Кедзёра Томаш 25'    
(4:0) Буяльский Виталий 34'    
(5:0) Де Пена Карлос 39'    
(6:0) Цыганков Виктор 45'    
(7:0) Цыганков Виктор 67'    
Бойко Денис Кедзёра Томаш   61' (Вербич Беньямин (   61') Забарный Илья Шабанов Артём Миколенко Виталий Сидорчук Сергей   30'   61' (Караваев Александр (   61') Шапаренко Николай   79' Цыганков Виктор Буяльский Виталий   69' (Леднёв Богдан (   69') Де Пена Карлос   61' (Шепелев Владимир (   61') Шкурин Илья   46' (Рамирес Эрик (   46')
Запасные: Тымчик Александр Нещерет Руслан Сирота Александр Гармаш Денис
Золотов Николай Петров Кирилл Павловец Александр Черноморец Александр Чурко Вячеслав   46' (Данфа Мамаду (   46'   76') Задоя Евгений   29' (Нгамбо Альваро (   29'   86') Милько Вадим   29' (Богданов Андрей (   29') Кариока Силва   5' Костишин Денис   46' (Нуриев Анатолий (   46'   90') Ситчинава Ника   64' (Лысенко Владимир (   64') Ром Матия
Запасные: Сорокин Станислав Фесюн Кирилл Сакив Тарас
28 августа. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).

 

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