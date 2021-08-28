Киевское «Динамо» забило 7 мячей в ворота «Колоса»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу вернулся на мостик после болезни, и его подопечные просто уничтожили своего соперника, «Колос», всего за тайм. После первого тайма на табло горели цифры 6 и 0, а финальный свисток прозвучал при счете 7:0. По дублю на счету Карлоса де Пены и Виктора Цыганкова.

«Динамо» с 16 очками после шести туров уверенно лидирует.