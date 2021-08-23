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Украина. Премьер-лига

Шевченко: «Интересна работа с командой, у которой есть амбиции»

23 Августа 2021 • 00:33 Комментировать
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Экс-наставник украинской сборной Андрей Шевченко рассказал о том, какие у него планы на будущее.

Тренер, которому удалось выйти с «жёлто-синими» в четвертьфинал Евро-2020, признался, что он взял отпуск после расставания со сборной: «Наконец удалось отдохнуть. Могу посмотреть футбол без нервов».

Шевченко допускает возможность работы в будущем как со сборной, так и с клубом, о чём он рассказал в эфире «Великого футбола»: «Я свободен. Надо будет посмотреть варианты. Будет приятно работать с командой, у которой есть амбиции».

Как известно, новым рулевым украинской сборной стал Александр Петраков, добившийся два года назад победы на Мундиале U-20.

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Андрей Шевченко
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