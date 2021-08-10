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Украина. Премьер-лига

Бывший пресс-атташе «Шахтёра»: Ахметов хотел отдать клуб ДНР

10 Августа 2021 • 23:31 Комментировать
Шахтёр Донецк
2:1
Генк
окончен
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Руслан Мармазов, ранее работавший пресс-атташе в донецком «Шахтёре», в интервью «Спорт-Экспрессу» вспомнил, как Ринат Ахметов чуть не расстался со своим клубом.

Журналист рассказал, что после начала войны на Донбассе «горняки» уехали на сборы и не собирались возвращаться обратно. Владелец клуба в то же время регулярно обсуждал с Мармазовым сложившуюся ситуацию. По словам тогдашнего пресс-атташе «Шахтёра», в какой-то момент Ахметов в порыве эмоций был готов продать главных звёзд и расстаться с клубом, оставив клуб и стадион новым людям.

Тем не менее, журналист добавил, что Ринат Ахметов, по его мнению, никогда бы всерьез не решился на такой шаг..

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Ринат Ахметов
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