Бывший пресс-атташе «Шахтёра»: Ахметов хотел отдать клуб ДНР

Руслан Мармазов, ранее работавший пресс-атташе в донецком «Шахтёре», в интервью «Спорт-Экспрессу» вспомнил, как Ринат Ахметов чуть не расстался со своим клубом.

Журналист рассказал, что после начала войны на Донбассе «горняки» уехали на сборы и не собирались возвращаться обратно. Владелец клуба в то же время регулярно обсуждал с Мармазовым сложившуюся ситуацию. По словам тогдашнего пресс-атташе «Шахтёра», в какой-то момент Ахметов в порыве эмоций был готов продать главных звёзд и расстаться с клубом, оставив клуб и стадион новым людям.

Тем не менее, журналист добавил, что Ринат Ахметов, по его мнению, никогда бы всерьез не решился на такой шаг..