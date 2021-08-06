Луческу является фаворитом на должность главного тренера сборной Украины

Бывший главный тренер «Зенита», а ныне возглавляющий киевское «Динамо», Мирча Луческу может возглавить сборную Украины, передаёт Sport.ro.

Сообщается, что румынский наставник является фаворитом на должность сборной Украины, но в шорт-лист входит ещё несколько специалистов. В случае ухода Луческу в сборную Украины, киевский клуб может возглавить Георге Хаджи, который сейчас является тренером «Фавора».

Луческу возглавил «Динамо» перед началом прошлого сезона. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Украины. Ранее он тренировал донецкий «Шахтёр».

Напомним, что 1 августа пост главного тренера сборной Украины покинул Андрей Шевченко, который занимал эту должность с 2016 года.