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Украина. Премьер-лига

Луческу является фаворитом на должность главного тренера сборной Украины

06 Августа 2021 • 17:13 Комментировать
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Бывший главный тренер «Зенита», а ныне возглавляющий киевское «Динамо», Мирча Луческу может возглавить сборную Украины, передаёт Sport.ro. 

Сообщается, что румынский наставник является фаворитом на должность сборной Украины, но в шорт-лист входит ещё несколько специалистов. В случае ухода Луческу в сборную Украины, киевский клуб может возглавить Георге Хаджи, который сейчас является тренером «Фавора».

Луческу возглавил «Динамо» перед началом прошлого сезона. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Украины. Ранее он тренировал донецкий «Шахтёр».

Напомним, что 1 августа пост главного тренера сборной Украины покинул Андрей Шевченко, который занимал эту должность с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Мирча Луческу Сборная Украины
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