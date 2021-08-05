Луческу провели операцию по удалению кисты

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу успешно перенёс хирургическое вмешательство.

Наставнику чемпионов украинской Премьер-лиги пришлось лечь под скальпель хирургов, информирует Ziare. Румынского 76-летнего наставника направили на углублённое обследование после матча динамовцев против «Вереса» во втором туре УПЛ (4:0). Было установлено, что причиной поднявшейся температуры тела Мистера стала киста, образовавшаяся в волосяной луковице.

Операция, что прошла в одной из киевских клиник, длилась всего 8 минут. Медики одобрили возможность присутствия Мирчи Луческу на тренерской скамье в следующем матче чемпионата Украины против «Зари».