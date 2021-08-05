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Украина. Премьер-лига

Луческу провели операцию по удалению кисты

05 Августа 2021 • 23:45 Комментировать
Заря
...
Динамо Киев
08.08 19:30
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Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу успешно перенёс хирургическое вмешательство.

Наставнику чемпионов украинской Премьер-лиги пришлось лечь под скальпель хирургов, информирует Ziare. Румынского 76-летнего наставника направили на углублённое обследование после матча динамовцев против «Вереса» во втором туре УПЛ (4:0). Было установлено, что причиной поднявшейся температуры тела Мистера стала киста, образовавшаяся в волосяной луковице.

Операция, что прошла в одной из киевских клиник, длилась всего 8 минут. Медики одобрили возможность присутствия Мирчи Луческу на тренерской скамье в следующем матче чемпионата Украины против «Зари».

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Динамо Киев Мирча Луческу
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