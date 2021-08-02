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Украина. Премьер-лига

«Бенфика» готова продать Гримальдо за 20 миллионов евро

02 Августа 2021 • 16:46 Комментировать
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Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо близок к тому, чтобы сменить клуб, передаёт Record. Сообщается, лиссабонский клуб готов расстаться с игроком за 20 миллионов евро.

Главным претендентом на защитника является донецкий «Шахтёр», который готов заплатить данную сумму. За ситуацией вокруг игрока также следят «Манчестер Сити» и «Лацио». Действующий контракт Гримальдо с португальским клубом действует до июня 2023 года.

Напомним, что Гримальдо перешёл в «Бенфику» из «Барселоны» в 2016 году за два миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 31 матч в чемпионате Португалии, в котором он отметился двумя голами и десять раз ассистировал партнерам.      

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Бенфика Шахтёр Донецк Алехандро Гримальдо Трансферы футбола - лето 2021
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