Де Дзерби: «Вообще не планирую делать «Сассуоло» из «Шахтёра»

Наставник украинского «Шахтёра» Роберто де Дзерби поделился мнением о стиле игры на Украине и в Италии.

«Конечно же, чемпионат Украины отличается от итальянского, поскольку там играют совершенно другие игроки, которые проповедуют другую культуру и философию футбола. Я вообще не планирую делать «Сассуоло» из «Шахтёра», потому что в этих командах разный стиль и футболисты – невозможно использовать один подход в разных командах», - говорит Роберто де Дзерби для Shakhtar Club.

Итальянский тренер встал y руля «Шахтёра» в мае 2021 года. До этого он тренировал «Сассуоло», который в минувшем сезоне Серии A занял восьмую позицию в турнирной таблице.

Свой первый официальный матч на посту главного тренера донецкого клуба Роберто провёл против «Ингульца», где «горняки» победили со счётом 2:1.