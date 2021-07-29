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Украина. Премьер-лига

Де Дзерби: «Вообще не планирую делать «Сассуоло» из «Шахтёра»

29 Июля 2021 • 22:07 Комментировать
Львов
...
Шахтёр Донецк
Через 18 ч. 10 мин.
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Наставник украинского «Шахтёра» Роберто де Дзерби поделился мнением о стиле игры на Украине и в Италии.

«Конечно же, чемпионат Украины отличается от итальянского, поскольку там играют совершенно другие игроки, которые проповедуют другую культуру и философию футбола. Я вообще не планирую делать «Сассуоло» из «Шахтёра», потому что в этих командах разный стиль и футболисты – невозможно использовать один подход в разных командах», - говорит Роберто де Дзерби для Shakhtar Club.

Итальянский тренер встал y руля «Шахтёра» в мае 2021 года. До этого он тренировал «Сассуоло», который в минувшем сезоне Серии A занял восьмую позицию в турнирной таблице.

Свой первый официальный матч на посту главного тренера донецкого клуба Роберто провёл против «Ингульца», где «горняки» победили со счётом 2:1.

  


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Шахтёр Донецк Италия Украина Роберто де Дзерби
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