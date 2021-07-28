«Шахтёр» не отпустит Соломона до конца сезона

Руководство донецкого «Шахтёра» пообещало главному тренеру клуба Роберто де Дзерби, что атакующего хава Манора Соломона не продадут до середины 2022 года.

«Горняки» намерены продолжить сотрудничество со своим израильским легионером по меньшей мере до следующего года.

Издание Corriere dello Sport информирует своих читателей, что Роберто де Дзерби получил соответствующие гарантии со стороны топ-менеджмента клуба.

В прошлом сезоне Манор Соломон поучаствовал в 35 поединках за донецкий клуб, отличившись 11 забитыми мячами.

«Шахтёр» начал новый сезон в чемпионате Украины с победы 2:1 над «Ингульцом».