Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Украина. Премьер-лига

«Шахтёр» не отпустит Соломона до конца сезона

28 Июля 2021 • 19:46 Комментировать
Шахтёр Донецк
2:1
Ингулец
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Руководство донецкого «Шахтёра» пообещало главному тренеру клуба Роберто де Дзерби, что атакующего хава Манора Соломона не продадут до середины 2022 года.

«Горняки» намерены продолжить сотрудничество со своим израильским легионером по меньшей мере до следующего года.

Издание Corriere dello Sport информирует своих читателей, что Роберто де Дзерби получил соответствующие гарантии со стороны топ-менеджмента клуба.

В прошлом сезоне Манор Соломон поучаствовал в 35 поединках за донецкий клуб, отличившись 11 забитыми мячами.

«Шахтёр» начал новый сезон в чемпионате Украины с победы 2:1 над «Ингульцом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Роберто де Дзерби Манор Соломон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
19:46 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» не отпустит Соломона до конца сезона
00:45 · Украина. Первая лига
Лучший бомбардир бразильского чемпионата перейдёт в украинский клуб
27 Июля
14:51 · Украина. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» Селезнёв перешёл в «Минай» официально
24 Июля
21:39 · Украина. Премьер-лига
Де Дзерби победно начал работу в «Шахтёре» 2
09:11 · Россия. Премьер-лига
Эрик Рамирес рассказал, почему не перешёл в «Рубин» 2
22 Июля
10:03 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» объявил о трансфере очередного новичка 2
20 Июля
08:37 · Украина. Первая лига
Украинский футболист погиб в результате ДТП 3
19 Июля
21:42 · Украина. Премьер-лига
«Александрия» усилилась форвардом «Дженоа» 1 официально
16 Июля
17:22 · Украина. Премьер-лига
​Украинские клубы обязали нанести на форму логотип с лозунгом «Слава Украине!» 5
12:47 · Италия. Серия А
«Милан» нацелился на вингера «Шахтёра» 1
08:59 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» представил новую форму 1 видео
15 Июля
00:40 · Россия. Премьер-лига
Шкурин забил за киевское «Динамо» во втором матче подряд
14 Июля
22:49 · Россия. Премьер-лига
На сезонных абонементах киевского «Динамо» оказались болельщики московских одноклубников
10 Июля
00:43 · Россия. Премьер-лига
Шкурин сменил ЦСКА на киевское «Динамо»
09 Июля
20:30 · Украина. Премьер-лига
Ещё один клуб УПЛ может сняться с соревнования до старта сезона 2
Все новости