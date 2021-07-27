Бывший игрок «Кубани» Евгений Селезнёв перешёл в «Минай», передаёт пресс-служба украинского клуба. Контракт с 36-летним нападающим подписан до конца следующего сезона. В новом клубе он будет выступать под одиннадцатым номером.

Напомним, что в 2016 году Селезнёв выступал за «Кубань». В составе российского клуба он провёл 10 матчей, в которых забил три гола. Также известен по выступлениям за «Днепр», «Шахтёр» и «Малагу». Последний сезон играл за украинский «Колос».

Отметим, что на счету нападающего 116 голов в чемпионате Украины. Лидерами по этому показателю являются Максим Шацких и Сергей Ребров, у которых по 123 гола.