«Шахтёр» объявил о трансфере очередного новичка

Донецкий «Шахтёр» усилил оборонительную линию, подписав флангового защитника «Интернасьоналя» Винисиуса Тобиаса. Об этом отрапортовала пресс-служба украинского топ-клуба.

Бразильский футболист присоединится к «горнякам» в феврале следующего года, когда ему исполнится 18 лет. Сумма сделки не разглашается, однако, по данным Transfermarkt, за переход игрока донецкий клуб заплатил порядка шести миллионов евро.

Ранее стало известно о переходах в «Шахтёр» сразу нескольких футболистов. Ряды донецкого клуба пополнили защитник Марлон, хавбек Педриньо и форвард Лассина Траоре.