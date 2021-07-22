«Шахтёр» объявил о трансфере очередного новичка

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22 Июля 2021, 10:03,
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Донецкий «Шахтёр» усилил оборонительную линию, подписав флангового защитника «Интернасьоналя» Винисиуса Тобиаса. Об этом отрапортовала пресс-служба украинского топ-клуба.
Бразильский футболист присоединится к «горнякам» в феврале следующего года, когда ему исполнится 18 лет. Сумма сделки не разглашается, однако, по данным Transfermarkt, за переход игрока донецкий клуб заплатил порядка шести миллионов евро.
Ранее стало известно о переходах в «Шахтёр» сразу нескольких футболистов. Ряды донецкого клуба пополнили защитник Марлон, хавбек Педриньо и форвард Лассина Траоре.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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