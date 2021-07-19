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«Александрия» усилилась форвардом «Дженоа»

19 Июля 2021, 21:42,

Украинская «Александрия» перед стартом нового сезона представила новобранца команды, коим стал 24-летний аргентинский нападающий Клаудио Спинелли, принадлежавший «Дженоа». Форвард подписал контракт с украинским клубом. Что правда, никаких подробностей трансфера александрийцы разглашать не стали.

«Дженоа» приобрёл Спинелли за 3,6 млн евро у аргентинского «Тигре» летом 2018 года. Но пробиться в состав «грифонов» Клаудио так и не сумел, не сыграв в Серии А ни одного матча. Футболист выступал в арендах в «Кротоне», «Аргентинос Хуниорс», «Химнасия» Ла-Плата.

Минувший сезон Клаудио Спинелли провёл в словенской лиге за «Копер». Он отыграл за команду 27 матчей, в которых забил 3 гола, сумев помочь «Коперу» сохранить прописку в элитном дивизионе.

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Александрия, Клаудио Спинелли
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