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«Шахтёр» представил новую форму

16 Июля 2021, 08:59,

Гранд украинского футбола - донецкий «Шахтёр» - провел презентацию новой формы на следующий сезон. Об этом сообщается в клубном твиттер-аккаунте.

Экипировка выполнена в традиционном для «горняков» оранжевом цвете. На футболках изображены темные вертикальные полосы. Техническим партнером донецкого клуба является компания Puma.

В прошлом сезоне «Шахтёр» занял второе место в украинской Премьер-лиге, уступив золотые медали киевскому «Динамо».

После окончания сезона пост главного тренера команды занял итальянский специалист Роберто де Дзерби, ранее работавший в Серии А с «Сассуоло».

Этим летом донецкий клуб усилился защитником Марлоном, вингером Педриньо и форвардом Лассиной Траоре.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Шахтёр Донецк
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