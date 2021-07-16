«Шахтёр» представил новую форму

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16 Июля 2021, 08:59,
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Гранд украинского футбола - донецкий «Шахтёр» - провел презентацию новой формы на следующий сезон. Об этом сообщается в клубном твиттер-аккаунте.
Экипировка выполнена в традиционном для «горняков» оранжевом цвете. На футболках изображены темные вертикальные полосы. Техническим партнером донецкого клуба является компания Puma.
В прошлом сезоне «Шахтёр» занял второе место в украинской Премьер-лиге, уступив золотые медали киевскому «Динамо».
После окончания сезона пост главного тренера команды занял итальянский специалист Роберто де Дзерби, ранее работавший в Серии А с «Сассуоло».
Этим летом донецкий клуб усилился защитником Марлоном, вингером Педриньо и форвардом Лассиной Траоре.
Грай стильно! «Шахтар» і Puma представляють нову форму сезону-2021/22— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 15, 2021
Придбати комплекти нового екіпірування можна вже від 16 липня на https://t.co/CXvLcWhJLS.#Shakhtar #Puma #PumaFootball #PumaUkraine #ГрайСтильно pic.twitter.com/g7hF9EsBcS
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Шахтёр Донецк