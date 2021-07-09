Ещё один клуб УПЛ может сняться с соревнования до старта сезона

Вслед за обанкротившимся донецким «Олимпиком», украинская Премьер-лига может потерять ещё одного представителя перед сезоном 2021/2022. Теперь под угрозой снятия с чемпионата оказался львовский «Рух».

В отличие от дончан, причина возможного снятия заключается в другом. Дело в том, что стадион «Украина», на котором планировали играть львовяне, попал лишь во вторую категорию в новом списке от Украинской ассоциации футбола. Следовательно, эта арена не может принимать матчи Премьер-лиги.

По заявлениям журналиста и инсайдера Андрея Сенькива, «Рух» всерьёз рассматривает возможность снятия команды с чемпионата УПЛ в связи с невозможностью проводить домашние матчи на стадионе «Украина».

Новый сезон в УПЛ стартует 25 июля. Перед стартом предстоящего чемпионата украинская федерация увеличила количество клубов в элитном дивизионе с 14 до 16.