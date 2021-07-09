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Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
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Ещё один клуб УПЛ может сняться с соревнования до старта сезона

09 Июля 2021, 20:30,

Вслед за обанкротившимся донецким «Олимпиком», украинская Премьер-лига может потерять ещё одного представителя перед сезоном 2021/2022. Теперь под угрозой снятия с чемпионата оказался львовский «Рух».

В отличие от дончан, причина возможного снятия заключается в другом. Дело в том, что стадион «Украина», на котором планировали играть львовяне, попал лишь во вторую категорию в новом списке от Украинской ассоциации футбола. Следовательно, эта арена не может принимать матчи Премьер-лиги.

По заявлениям журналиста и инсайдера Андрея Сенькива, «Рух» всерьёз рассматривает возможность снятия команды с чемпионата УПЛ в связи с невозможностью проводить домашние матчи на стадионе «Украина».

Новый сезон в УПЛ стартует 25 июля. Перед стартом предстоящего чемпионата украинская федерация увеличила количество клубов в элитном дивизионе с 14 до 16.

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Рух Львов
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Комментарии (2)
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0
Ангел Артур
09 Июля 2021, 21:48

Да неужели не ясно, что УПЛ это пробитое дно, в котором болтыхаются две команды олигархов- Динамо и Шахтер. Все, что тут развозить то

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devito792@gmail.com
09 Июля 2021, 21:08
Ярославский платит Десне за место в УПЛ, Десна платит Руху, и все в плюсе. Кроме болельщиков само собой.
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