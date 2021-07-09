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Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
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Донецкий «Олимпик» будет исключён из украинской Премьер-лиги

09 Июля 2021, 17:26,

Украинский футбольный клуб «Олимпик» из Донецка прекращает своё существование. Президент клуба Владислав Гельзин выступил с официальным заявлением на официальном сайте «Олимпика», а в УПЛ было направлено соответствующее письмо, где указывается, что команда не сможет принять участие в сезоне 2021/2022.

Руководство украинской Премьер-лиги теперь инициирует проведение Общего сбора участников УПЛ, на котором будет официально объявлено об исключении «Олимпика» из турнира, а также определится клуб, который заменит дончан в элите украинского футбола. По слухам, этим клубом должен стать «Минай», который вылетел из Премьер-лиги по итогам минувшего сезона.

Донецкий «Олимпик» просуществовал 20 лет. Клуб был основан 15 июня 2001 года. В 2017 году «Олимпик» дебютировал в Лиге Европы противостоянием с греческим ПАОКом (1:1, 0:2). Президент клуба Владислав Гельзин уверяет, что «Олимпик» не прощается со своими болельщиками, а лишь приостанавливает свою деятельность.

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Олимпик Донецк
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