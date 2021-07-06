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Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
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«Олимпик» может быть расформирован перед стартом нового сезона УПЛ

06 Июля 2021, 00:30,

Чемпионат Украины, казалось, оставил позади проблемы с ликвидацией клубов Премьер-лиги. Руководство украинского футбола приняло решение о поэтапном увеличении количества участников УПЛ  с 12 до 16 команд. Тем не менее, перед стартом нового сезона есть риск того, что придется срочно искать замену «Олимпику» из Донецка.

Владелец клуба Владислав Гельзин не может найти финансирование, которое позволило бы его коллективу принять участие в УПЛ, сообщает «Трибуна». Несмотря на то, что у клуба нет задолженностей по заработной плате, толком нет и команды, так как контракты заключены лишь с 7 игроками.

Не исключено, что место «Олимпика» займет вылетевший в первую лигу «Минай».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Олимпик Донецк
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