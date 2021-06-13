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Педриньо перешёл в «Шахтёр»

13 Июня 2021, 17:21,

Полузащитник Педриньо перешёл из «Бенфики» в донецкий «Шахтёр».

Как сообщает пресс-служба украинского клуба, контракт с бразильским футболистом рассчитан на пять лет.

По неофициальной информации, сумма трансфера составила порядка 18 миллионов евро.

23-летний Педриньо сыграл 31 матч за «Бенфику» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Бразилец перешёл в португальский клуб из «Коринтианса» в 2020 году, трансфер молодого футболиста обошёлся «Бенфике» в 18 миллионов евро. В активе полузащитника 14 матчей за молодёжную сборную Бразилии, за которую он забил три гола.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Шахтёр Донецк, Бенфика, Педриньо
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