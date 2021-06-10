«Шахтёр» оформил трансфер полузащитника «Бенфики»

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10 Июня 2021, 08:04,
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Донецкий «Шахтёр» усилился полузащитником Педриньо, выступавшим в чемпионате Португалии за лиссабонскую «Бенфику». Об этом отрапортовала пресс-служба португальского гранда.
За трансфер 23-летнего футболиста руководство «горняков» заплатило 18 миллионов евро. Детали трудового соглашения пока не разглашаются.
Напомним, что бразильский футболист перебрался в «Бенфику» летом прошлого года из «Коринтианса». В прошедшем сезоне Педриньо принял участие в 31 поединке, записав на свой счет один гол и четыре результативные передачи.
Ранее донецкий коллектив сменил главного тренера. Пост наставника команды занял итальянец Роберто де Дзерби.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Шахтёр Донецк, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Педриньо