Педриньо переходит в «Шахтёр»

Полузащитник «Бенфики» Педриньо станет футболистом донецкого «Шахтёра».

Официальный сайт португальского клуба написал, что команды пришли к соглашению по трансферу Педриньо. В ближайшее время бразилец отправится на медицинское обследование в донецкий «Шахтёр». Сумма трансфера пока что остаётся неизвестной, но, по оценкам разных СМИ, варьируется от 18 до 35-40 миллионов евро.

Педриньо в сезоне 2020/21 провёл 19 матчей в составе «Бенфики», но результативными действиями не отметился. До «орлов» хавбек представлял бразильский клуб «Коринтианс».

К сезону 2021/22 «Шахтёр» будет готовить новый тренер Роберто де Дзерби.