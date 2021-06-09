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Педриньо переходит в «Шахтёр»

09 Июня 2021, 22:16,

Полузащитник «Бенфики» Педриньо станет футболистом донецкого «Шахтёра». 

Официальный сайт португальского клуба написал, что команды пришли к соглашению по трансферу Педриньо. В ближайшее время бразилец отправится на медицинское обследование в донецкий «Шахтёр». Сумма трансфера пока что остаётся неизвестной, но, по оценкам разных СМИ, варьируется от 18 до 35-40 миллионов евро. 

Педриньо в сезоне 2020/21 провёл 19 матчей в составе «Бенфики», но результативными действиями не отметился. До «орлов» хавбек представлял бразильский клуб «Коринтианс». 

К сезону 2021/22 «Шахтёр» будет готовить новый тренер Роберто де Дзерби.

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Шахтёр Донецк, Бенфика, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Педриньо
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Комментарии (1)
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Super fanat
09 Июня 2021, 22:34

Топовый тренер и сразу топовый игрок! Шахтёр как обычно утирает нос всему СНГ. Интересно, выйдут ли в ЛЕ в следующем сезоне или таки замахнуться на плей-офф? Хотя для этого нужно всё усилить, и оборону с вратарём в том числе.

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