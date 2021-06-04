Пятов назвал лучшие клубы мира

Украинский голкипер Андрей Пятов, выступающий в составе донецкого «Шахтёра», назвал лучшие клубы в мировом футболе.

В интервью пресс-службе УАФ 36-летний вратарь заявил, что лучшими на сегодняшний день являются каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария». Также в этот список украинец включил донецкий «Шахтёр».

Пятов включен в заявку сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы-2020. На групповой стадии континентального турнира подопечные Андрея Шевченко встретятся с командами Австрии, Голландии и Северной Македонии.

Цвета сборной Украины Пятов защищает с 2006 года. На его счету 96 матчей и 78 пропущенных мячей.