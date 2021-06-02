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«Динамо» активировало опцию продления контракта с Луческу

02 Июня 2021, 12:36,

Румынский специалист Мирча Луческу пролонгировал сотрудничество с киевским «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба украинского клуба в «Инстаграме».

Ранее стороны подписали трудовой договор по схеме «2+1». Руководство приняло решение активировать опцию продления, Луческу ответил согласием.

Напомним, что под руководством 75-летнего тренера киевская команда стала чемпионом Украины, а также выиграла кубок и суперкубок страны.

Под руководством Луческу «Динамо» провело 43 поединка, в которых одержало 28 побед и потерпело семь поражений. Восемь матчей завершились вничью.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Динамо Киев, Мирча Луческу
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