«Динамо» активировало опцию продления контракта с Луческу

Румынский специалист Мирча Луческу пролонгировал сотрудничество с киевским «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба украинского клуба в «Инстаграме».

Ранее стороны подписали трудовой договор по схеме «2+1». Руководство приняло решение активировать опцию продления, Луческу ответил согласием.

Напомним, что под руководством 75-летнего тренера киевская команда стала чемпионом Украины, а также выиграла кубок и суперкубок страны.

Под руководством Луческу «Динамо» провело 43 поединка, в которых одержало 28 побед и потерпело семь поражений. Восемь матчей завершились вничью.