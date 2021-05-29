«Шахтёр» готов купить бразильского полузащитника за 40 млн евро

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29 Мая 2021, 11:18,
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Бразильский хавбек Педриньо может покинуть лиссабонскую «Бенфику» и продолжить карьеру в украинской Премьер-лиге. Интерес к полузащитнику проявляет донецкий «Шахтёр», который недавно возглавил итальянец Роберто де Дзерби.
По информации iG, руководство «горняков» готово выделить на трансфер 23-летнего исполнителя 40 миллионов евро. Стороны уже ведут переговоры и близки к договоренности.
Педриньо является воспитанником академии «Коринтианса». В минувшем сезоне чемпионата Португалии хавбек провел 19 поединков, не отметившись голевыми действиями.
Контракт бразильца рассчитан до 2025 года. По оценке Transfermarkt его стоимость составляет 15 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Шахтёр Донецк, Педриньо
мне всегда любопытно наблюдать за новичками Шахтера ))