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«Шахтёр» готов купить бразильского полузащитника за 40 млн евро

29 Мая 2021, 11:18,

Бразильский хавбек Педриньо может покинуть лиссабонскую «Бенфику» и продолжить карьеру в украинской Премьер-лиге. Интерес к полузащитнику проявляет донецкий «Шахтёр», который недавно возглавил итальянец Роберто де Дзерби.

По информации iG, руководство «горняков» готово выделить на трансфер 23-летнего исполнителя 40 миллионов евро. Стороны уже ведут переговоры и близки к договоренности.

Педриньо является воспитанником академии «Коринтианса». В минувшем сезоне чемпионата Португалии хавбек провел 19 поединков, не отметившись голевыми действиями.

Контракт бразильца рассчитан до 2025 года. По оценке Transfermarkt его стоимость составляет 15 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Шахтёр Донецк, Педриньо
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
29 Мая 2021, 11:44

мне всегда любопытно наблюдать за новичками Шахтера ))

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