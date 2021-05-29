«Шахтёр» готов купить бразильского полузащитника за 40 млн евро

Бразильский хавбек Педриньо может покинуть лиссабонскую «Бенфику» и продолжить карьеру в украинской Премьер-лиге. Интерес к полузащитнику проявляет донецкий «Шахтёр», который недавно возглавил итальянец Роберто де Дзерби.

По информации iG, руководство «горняков» готово выделить на трансфер 23-летнего исполнителя 40 миллионов евро. Стороны уже ведут переговоры и близки к договоренности.

Педриньо является воспитанником академии «Коринтианса». В минувшем сезоне чемпионата Португалии хавбек провел 19 поединков, не отметившись голевыми действиями.

Контракт бразильца рассчитан до 2025 года. По оценке Transfermarkt его стоимость составляет 15 миллионов евро.