​Фонсека: «Де Дзерби – один из лучших тренеров Италии, «Шахтёр» сделал правильный выбор»

Экс-тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека отреагировал на назначение Роберто де Дзерби главным тренером донецкой команды.

«Шахтёр» сделал очень хороший выбор. Де Дзерби – один из лучших тренеров в Италии. Мне он нравится, потому что его команды показывают атакующий футбол. Я не сомневаюсь, что он будет побеждать в «Шахтёре».

Обращался ли донецкий клуб ко мне за советом? Нет, но если бы они меня спросили, я бы назвал де Дзерби», - сказал Фонсека Sky Sport Italia.

Роберто де Дзерби подписал с «Шахтёром» контракт, рассчитанный на два ближайших сезона. Ранее этот специалист работал в «Сассуоло».