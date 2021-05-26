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​Де Дзерби: «Мне не нужны были советы Гвардиолы перед переходом в «Шахтёр»

26 Мая 2021, 18:46,

Новоиспечённый рулевой «Шахтёра» Роберто де Дзерби ответил на вопрос, получил ли он благословение от Хосепа Гвардиолы перед тем, как принять предложение украинского клуба. Гвардиола, как известно, очень не один раз лестно отзывался о де Дзерби и даже говорил, что в игре его «Сассуоло» что-то подчёркивает для себя самого.

«Нет, мне не нужны были советы. В Европе все и так знают, что «Шахтёр» - это топ-клуб. Тут все люди работают серьёзно, есть много хороших, талантливых футболистов. Когда я получил первый звонок, то уже решил уходить из «Сассуоло», хотя там я оставил часть своего сердца. Но я почувствовал, что там достиг максимума», - сказал де Дзерби в программе BurBuzz на YouTube.


Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Шахтёр Донецк, Хосеп Гвардиола, Роберто де Дзерби
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