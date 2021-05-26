​Гендиректор «Шахтёра»: «Российские клубы вели переговоры с де Дзерби, он отказался»

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26 Мая 2021, 18:40,
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«Шахтёру» удалось заполучить прогрессивного итальянского тренера Роберто де Дзерби, которого регулярно нахваливает даже сам Хосеп Гвардиола. Генеральный директор украинского клуба Сергей Палкин заявил, что переговоры с де Дзерби вели разные клубы, в частности представители России.
«Там [в переговорах] были и российские клубы. Около четырёх команд делали серьёзные предложения, но он отказался и пришёл к нам, потому что ему понравился наш проект. Прежде чем принять решение, он полностью оценил нас, в том числе с точки зрения составf. Он знал нас полностью, когда сказал «да». Это дорогого стоит», - сказал Палкин в программе BurBuzz на YouTube.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Шахтёр Донецк, Сергей Палкин, Роберто де Дзерби