​Гендиректор «Шахтёра»: «Российские клубы вели переговоры с де Дзерби, он отказался»

«Шахтёру» удалось заполучить прогрессивного итальянского тренера Роберто де Дзерби, которого регулярно нахваливает даже сам Хосеп Гвардиола. Генеральный директор украинского клуба Сергей Палкин заявил, что переговоры с де Дзерби вели разные клубы, в частности представители России.

«Там [в переговорах] были и российские клубы. Около четырёх команд делали серьёзные предложения, но он отказался и пришёл к нам, потому что ему понравился наш проект. Прежде чем принять решение, он полностью оценил нас, в том числе с точки зрения составf. Он знал нас полностью, когда сказал «да». Это дорогого стоит», - сказал Палкин в программе BurBuzz на YouTube.