Де Дзерби: «Очень рад стать частью этого великого клуба»

Итальянский специалист Роберто де Дзерби прокомментировал назначение на пост главного тренера донецкого «Шахтёра».

«Я очень рад стать частью этого великого клуба. Для меня и моего тренерского штаба это вызов и возможность профессионального роста. Надеемся, что нам удастся справиться со своей работой. Планируем привить команде наше видение футбола и, конечно же, хотим побеждать», - цитирует де Дзерби пресс-служба донецкого клуба.

Отметим, что в прошлом сезоне «Шахтёром» руководил португальский специалист Луиш Каштру, с которым клуб занял второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, отстав от киевского «Динамо» на одиннадцать зачетных баллов.