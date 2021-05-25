Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Де Дзерби: «Очень рад стать частью этого великого клуба»

25 Мая 2021, 22:16,

Итальянский специалист Роберто де Дзерби прокомментировал назначение на пост главного тренера донецкого «Шахтёра».

«Я очень рад стать частью этого великого клуба. Для меня и моего тренерского штаба это вызов и возможность профессионального роста. Надеемся, что нам удастся справиться со своей работой. Планируем привить команде наше видение футбола и, конечно же, хотим побеждать», - цитирует де Дзерби пресс-служба донецкого клуба.

Отметим, что в прошлом сезоне «Шахтёром» руководил португальский специалист Луиш Каштру, с которым клуб занял второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, отстав от киевского «Динамо» на одиннадцать зачетных баллов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Шахтёр Донецк, Роберто де Дзерби
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола