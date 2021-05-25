Де Дзерби: «Очень рад стать частью этого великого клуба»

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25 Мая 2021, 22:16,
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Итальянский специалист Роберто де Дзерби прокомментировал назначение на пост главного тренера донецкого «Шахтёра».
«Я очень рад стать частью этого великого клуба. Для меня и моего тренерского штаба это вызов и возможность профессионального роста. Надеемся, что нам удастся справиться со своей работой. Планируем привить команде наше видение футбола и, конечно же, хотим побеждать», - цитирует де Дзерби пресс-служба донецкого клуба.
Отметим, что в прошлом сезоне «Шахтёром» руководил португальский специалист Луиш Каштру, с которым клуб занял второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, отстав от киевского «Динамо» на одиннадцать зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Шахтёр Донецк, Роберто де Дзерби