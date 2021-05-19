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Луческу: «Предлагал «Шахтёру» свои услуги бесплатно»

19 Мая 2021, 08:39,

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу в первом своём сезоне помог завоевать команде все трофеи на внутренней арене даже на фоне протестов фанатов, недовольных тем, что румынский специалист 12 лет работал в «Шахтёре» и за это время сделал много нелицеприятных комментариев о «динамовцах». В интервью для YouTube-канала Football Hub Луческу заявил, что в своё время, после периода в сборной Турции, хотел вернуться в «Шахтёр».

«Я несколько раз звонил в «Шахтёр» и предлагал свои услуги бесплатно. Говорил, что могу вернуться и помочь молодёжи. Я чувствовал, что хочу и могу работать. Подчёркиваю: я предлагал работать бесплатно. Но «Шахтёр» выбрал другой путь и сделал всё очень хорошо», - сказал Луческу.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Шахтёр Донецк, Динамо Киев, Мирча Луческу
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