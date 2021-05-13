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«Шахтёр» намерен приобрести защитника «Сассуоло»

13 Мая 2021, 20:19,

Украинский футбольный клуб «Шахтёр» нацелен на трансфер защитника из итальянского «Сассуоло» Марлона. Об этом сообщает журналист Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.  

Бразилец начал свою карьеру в Европе с каталонской «Барселоны», но не сумел закрепиться в основной обойме клуба. Футбольную карьеру Марлон продолжил в «Сассуоло». В текущем сезоне защитник вышел на поле 25 раз, результативными действиями не отмечался, один раз был удалён с поля.

Напомним, ранее донецкий «Шахтёр» покинул португальский специалист Луиш Каштру. Его сменщиком на тренерском мостике может стать Роберто де Дзерби.


Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
Теги: Шахтёр Донецк, Сассуоло, Марлон, Донецк
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