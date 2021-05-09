Де Дзерби возглавит «Шахтёр»

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09 Мая 2021, 22:49,
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Главный тренер «Сассуоло» Роберто де Дзерби возглавит донецкий «Шахтёр».
Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере», в ближайшее время стороны согласуют последние детали, после чего все бумаги будут подписаны. Контракт де Дзерби с украинским клубом будет рассчитан до июня 2023 года.
Сегодня, 9 мая, об уходе из «Шахтёра» объявил главный тренер клуба Луиш Каштру.
«Сассуоло» проводит неплохой сезон под руководством де Дзерби, итальянский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, но шансов на попадание в еврокубки уже нет. До конца чемпионата осталось три тура.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Шахтёр Донецк, Роберто де Дзерби