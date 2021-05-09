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Каштру объявил об уходе из «Шахтёра»

09 Мая 2021, 22:22,

Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру покидает донецкий клуб. Сегодня, 9 мая, «Шахтёр» переиграл «Ингулец» (1:0).

«Сегодня была моя последняя игра. Признаюсь вам: иногда во время прощания мы остаемся с каким-то послевкусием, что можно было бы сделать что-то еще, но ничего такого не осталось», - цитирует Каштру пресс-служба донецкого клуба.

Отметим, что контракт Каштру с «Шахтёром» истекает в конце сезона, таким образом, стороны решили не продлевать соглашение. Португальский специалист возглавил донецкий клуб в 2019 году.

Напомним, что одним из главных претендентов на пост главного тренера «Шахтёра» является наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Шахтёр Донецк, Луиш Каштру
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