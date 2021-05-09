Каштру объявил об уходе из «Шахтёра»

Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру покидает донецкий клуб. Сегодня, 9 мая, «Шахтёр» переиграл «Ингулец» (1:0).

«Сегодня была моя последняя игра. Признаюсь вам: иногда во время прощания мы остаемся с каким-то послевкусием, что можно было бы сделать что-то еще, но ничего такого не осталось», - цитирует Каштру пресс-служба донецкого клуба.

Отметим, что контракт Каштру с «Шахтёром» истекает в конце сезона, таким образом, стороны решили не продлевать соглашение. Португальский специалист возглавил донецкий клуб в 2019 году.

Напомним, что одним из главных претендентов на пост главного тренера «Шахтёра» является наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.