«Шахтёр» предложит новый контракт Пятову

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08 Мая 2021, 09:38,
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В донецком «Шахтёре» ответили на вопрос о будущем опытного голкипера Андрея Пятова, уступившего место в воротах команды молодому Анатолию Трубину.
В эфире передачи «Великий футбол» президент «горняков» Ринат Ахметов заявил, что клуб предложит 36-летнему вратарю новое соглашение.
Пятов защищает цвета донецкого коллектива с января 2007 года. Его действующий контракт рассчитан до конца июня текущего года.
В текущем сезоне чемпионата Украины Андрей принял участие в четырех поединках и пропустил четыре гола.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Шахтёр Донецк, Андрей Пятов