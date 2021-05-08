Чемпионат Украины. Премьер-Лига 2020-2021
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«Шахтёр» предложит новый контракт Пятову

08 Мая 2021, 09:38,

В донецком «Шахтёре» ответили на вопрос о будущем опытного голкипера Андрея Пятова, уступившего место в воротах команды молодому Анатолию Трубину.

В эфире передачи «Великий футбол» президент «горняков» Ринат Ахметов заявил, что клуб предложит 36-летнему вратарю новое соглашение.

Пятов защищает цвета донецкого коллектива с января 2007 года. Его действующий контракт рассчитан до конца июня текущего года.

В текущем сезоне чемпионата Украины Андрей принял участие в четырех поединках и пропустил четыре гола.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Шахтёр Донецк, Андрей Пятов
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